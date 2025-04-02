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Bursa'da Servis Minibüsü Devrildi: 1 Ölü, 5 Yaralı

Bursa'da bir servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarında görüntülendi.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 11:06
Bursa'da Servis Minibüsü Devrildi: 1 Ölü, 5 Yaralı

Bursa'da Trajik Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Osmangazi İlçesi'nde meydana gelen korkunç bir kazada, bir servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri, olayın ne kadar şiddetli olduğunu gözler önüne serdi.

Olayın Ayrıntıları

Kaza, İstanbul Caddesi'nde, minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, aracın kontrolden çıkarak bariyerlere ve yön belirleme levhasının direğine çarptığı anlar net bir şekilde görüldü.

Dün meydana gelen kazada, Muharrem B. idaresindeki 16 S 0929 plakalı minibüs, devrilerek feci bir kaza geçirdi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Yaralılar ve Hayatını Kaybeden 2 Yaşındaki Tuğsem

Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken, 2 yaşındaki Tuğsem Akçay, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi ise devam ediyor.

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