Bursa'da Silahlı Kavga: Osmangazi'de 1 Kişi Ağır Yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Lütfü E. ağır yaralandı; polis kaçan şüphelileri arıyor.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 04:47
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 04:56
Olayın Detayları

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Panayır Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada silah kullanıldığı bildirildi.

Olay sırasında Lütfü E. yaralandı; sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk tespitlerde yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Lütfü E.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde bulunan 2 tabanca, polis ekiplerince muhafaza altına alındı. Kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

