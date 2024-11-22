Bursa'da Torunu Tarafından Bıçaklanan Dede Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, torunu tarafından bıçaklanan 73 yaşındaki Kemal K. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Hamidiye Mahallesi 2. Mutlu Sokak'ta meydana geldi. İki kişi arasında yaşanan tartışma sırasında İbrahim İ. (18), dedesi Kemal K.'yı bıçakladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşen bu kavga, kanlı bir sona yol açtı.

Ağır yaralanan Kemal K., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tedavinin ardından, Kemal K.'nın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olayın hemen ardından, evine kilitlenen İbrahim İ., polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Şu an itibarıyla olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde torunu tarafından bıçaklanan kişi tedavi altına alındı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.