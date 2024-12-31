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Bursa'da Trafik Kazası Nedeniyle Bıçaklama Olayına 8 Yıl 4 Ay Ceza

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, trafik kazası nedeniyle bıçaklama yapan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 12:38
Bursa'da Trafik Kazası Nedeniyle Bıçaklama Olayına 8 Yıl 4 Ay Ceza

Bursa'da Bıçaklama Davasında Karar Açıklandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, bir trafik kazası sonrasında yaşanan bıçaklama olayına ilişkin davada karar verildi. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada tutuklu sanık Murat Ekmekçi ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Ceza Verdi

Durumla ilgili olarak Cumhuriyet savcısı, sanığın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını talep etti. Önceki ifadelerini yineleyen sanık Ekmekçi, beraatini istedi. Mahkeme, sanığa müşteki Enes Alptuğ G'ye karşı işlediği eylem nedeniyle 10 yıl hapis cezası verdi ancak cezada takdir indirimi uygulayarak bu süreyi 8 yıl 4 aya düşürdü.

Olayın Detayları

Geçen yıl nisan ayında meydana gelen olayda, Enes Alptuğ G ile arkadaşları seyir halindeyken, iki kişi tarafından durdurulmuştu. Olay yerine daha sonra gelen farklı kişilerle taraflar arasında tartışma çıkmıştı. Bu tartışma esnasında Murat Ekmekçi, bıçakla Enes Alptuğ G'yi yaralamıştı. Yaralı, Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmışken, Ekmekçi gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

Sanığın Savunması

Ekmekçi, ifadesinde Enes Alptuğ G'nin aracıyla kendisinin yakınını yaralayan bir trafik kazasına sebebiyet verdiğini ve kavganın bu sebepten dolayı başladığını savundu.

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