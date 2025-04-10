Bursa'da 'Uçmak Hezarfen Ahmed Çelebi' Oyunu Sahnelendi

Bursa'da Tiyatro Rüzgarı Esti

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 12'nci kez düzenlenen Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali, kültür sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Festival kapsamında, 'Uçmak Hezarfen Ahmed Çelebi' adlı oyun sahnelendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde seyirci ile buluşan bu etkileyici performans, Ömer Fikret Oyal tarafından kaleme alındı ve Petru Vutcarau tarafından yönetildi. Oyun, Van Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye taşındı.

Performans Dolu Gece

Oyunda Tolga Evren, Emir Çiçek, Fikret Urucu, Orhan Kurtuldu, Ebru Unurtan Urağ, Halil Doğan ve Zuhal Acar gibi başarılı isimler yer aldı. Oyuncuların sergilediği performans, sanatseverlerden tam not aldı.

Alkışlar ve Teşekkürler

Gecenin sonunda, tiyatroseverleri selamlayan oyuncu kadrosu, uzun süre alkışlarla onurlandırıldı. Bu etkinlik, Bursa'nın kültürel yaşamına önemli bir katkı sağladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Uçmak Hezarfen Ahmed Çelebi" oyunu perde açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Uçmak Hezarfen Ahmed Çelebi" oyunu perde açtı.