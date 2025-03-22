Bursa'da Uçuruma Yuvarlanan Araçta 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'da meydana gelen üzücü kazada, kontrolden çıkan hafif ticari araç uçuruma yuvarlanarak 1 kişinin ölümüne neden oldu.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 15:48
Bursa'da Uçuruma Yuvarlanan Araçta 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'da Uçuruma Düşen Hafif Ticari Araçta 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Harmancık ilçesinde, D230 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Ceylan (50) idaresindeki hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kaza, yolda seyir halindeyken gerçekleşti. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık ekipleri, yapılan müdahalelere rağmen sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan, sürücü Mehmet Ceylan için 20 saat önce kayıp ihbarında bulunulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti. Yoldan geçenlerin...

Bursa'da uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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