Bursa'da yabancı uyruklu kaçak işçi çalıştıran 4 şüpheli yakalandı

Sağlıklı yaşam merkezi olarak hizmet veren ancak ruhsatı olmayan bir iş yerine, göçmen kaçakçılığıyla mücadele eden polis ekipleri operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, bu iş yerinin göçmen kaçakçılığına karıştığını tespit etmişti.

Bu iş yerinde çalışma ve oturma izinleri olmadan tutulan 8 Taylandlı kadın, polis tarafından kurtarıldı. Kadınların ifadeleri alınarak, Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

SGK denetmeni, ruhsatsız çalışan iş yerine 1,5 milyon lira ceza kesti. İş yerinin sahipleri A.B, B.K, N.A.K. ve T.T, polis tarafından götürüldü. Şüphelilerin emniyette sorgulanması devam ediyor.