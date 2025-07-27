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Bursa'da Yangın Bölgesinde Suç Kaydı Bulunan Şüpheli Yakalandı

Bursa'daki orman yangın bölgesinde, arama kurtarma personeli kıyafeti giymiş 105 suç kaydı bulunan bir şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 19:14
Bursa'da Yangın Bölgesinde Suç Kaydı Bulunan Şüpheli Yakalandı

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesinde, arama kurtarma personeli kıyafeti giymiş bir şüpheli yakalandı. Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelinin 105 suç kaydının bulunduğu ve 9 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Jandarma ekipleri, Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır Mahallesi'nde, üzerinde arama kurtarma personeli kıyafeti bulunan bir kişinin hareketlerinden şüphelenerek durdurdu. Söz konusu kişi, H.M.A. (26) adıyla tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam etmektedir.

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesinde arama kurtarma...

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesinde arama kurtarma personeli kıyafeti giymiş 105 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı.

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