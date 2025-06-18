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Bursa'da Yerleşim Yeri Yakınında Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 15:35
Bursa'da Yerleşim Yeri Yakınında Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Anız Yangını Söndürüldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Güneştepe Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, geniş bir alana yayılarak yerleşim yerleri için tehlike oluşturdu. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangın söndürüldükten sonra ekipler, soğutma çalışması yaparak yeniden alevlenmeyi önledi. Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar ise devam etmektedir.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

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