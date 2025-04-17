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Bursa'daki Ayı Yavruları Maskot Oldu: Bulut ve Yağmur

Bursa'daki Yaban Hayvanı Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan iki ayı yavrusu, 'Bulut' ve 'Yağmur' isimleriyle barınağın maskotu haline geldi.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 14:37
Bursa'daki Ayı Yavruları Maskot Oldu: Bulut ve Yağmur

Bursa'nın Yeni Maskotları: Bulut ve Yağmur

Karabük'ün Yenice ilçesi ile Bingöl'de bulunan iki sevimli ayı yavrusu, Bursa'daki Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yeni evlerine yerleşti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından merkeze teslim edilen yavrular, Bulut ve Yağmur isimleriyle anılmaya başlandı. Yavrular, görevli veteriner hekimler tarafından muayenelerinin ardından bakıma alındı.

Beslenme ve Bakıma Özen Gösteriliyor

Merkezin maskotu haline gelen bu yavrular, günde 6 öğün laktozsuz süt, kefir, bal, yumurta, krema ve multivitamin karışımı ile besleniyor. yaklaşık 1 aydır merkezde bulunan Bulut ile 4 gün önce getirilen Yağmur, yaşamının geri kalanını bu barınakta geçirecek.

Ayılara Özgürlük Projesi

1996 yılında başlatılan Ayılara Özgürlük Projesi kapsamında, sokaklarda oynatılan ayıların toplanarak özgürlüklerine kavuşturulması hedefleniyor. Merkezde, Türkiye'nin dört bir yanından getirilen ve doğada yaşaması mümkün olmayan toplam 75 boz ayı yer alıyor.

Bursa'daki bu merkez, 10 hektar alanda ziyarete açık olarak, hayvanların doğal yaşam koşullarında rehabilitasyon süreçlerini desteklemektedir.

Karabük'ün Yenice ilçesi ile Bingöl'de vatandaşlar tarafından bulunan 2 ayı yavrusuna Bursa'daki...

Karabük'ün Yenice ilçesi ile Bingöl'de vatandaşlar tarafından bulunan 2 ayı yavrusuna Bursa'daki Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde özenle bakılıyor.

Karabük'ün Yenice ilçesi ile Bingöl'de vatandaşlar tarafından bulunan 2 ayı yavrusuna Bursa'daki...

Karabük'ün Yenice ilçesi ile Bingöl'de vatandaşlar tarafından bulunan 2 ayı yavrusuna Bursa'daki Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde özenle bakılıyor.

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