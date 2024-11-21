Bursa'daki Mobilya İmalathanesinde Yangın: Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Bursa'da Yangın Sonrası Soğutma Çalışmaları Yapılıyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yer alan bir mobilya imalathanesinde dün akşam meydana gelen yangın, yaklaşık üç saat süren yoğun bir mücadelenin ardından söndürüldü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangın sonrası soğutma çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Günün aydınlanmasıyla birlikte, imalathanedeki hasarın boyutları daha net bir şekilde görünür hale geldi.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenmedi

Geçit Mahallesi 722. Sokak'taki bu olaya neden olan yangın, henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı. Kuvvetli lodosun etkisiyle alevler kısa sürede büyüme gösterdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Alevlerin fabrikayı sarması ve zaman zaman çökme tehlikesi oluşturması, itfaiye ekiplerinin olay yerindeki mücadelesini daha da zorlaştırdı. Yangın sonucunda imalathane kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan ve 3 saatte söndürülen yangının ardından ekiplerin çalışması devam etti.

Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan ve 3 saatte söndürülen yangının ardından ekiplerin çalışması devam etti.