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Bursa'daki Orman Yangınında Yaralanan Üç Ormancı Tedavi Sonrası Görevlerine Döndü

Bursa'nın orman yangınında yaralanan üç ormancı, tedavilerinin ardından mesaiye başladı.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 15:16
Bursa'daki Orman Yangınında Yaralanan Üç Ormancı Tedavi Sonrası Görevlerine Döndü

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve 30 Temmuz'da kontrol altına alınan orman yangınında yaralanan üç ormancı, tedavilerinin ardından yeniden iş başı yaptı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yangında yaralanan Ali Navgasın, Fikri Kahvecioğlu ve Tolunay Şen tedavi süreçlerini tamamlayarak, Yoğunduvar İlk Müdahale Ekibi'ndeki görevlerine geri döndü.

Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, göreve başlayan ormancıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangının Detayları

Orhaneli-Harmancık hattındaki orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek birçok kırsal alanı tehdit etti. Yangın sebebiyle Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak gibi yerleşim yerleri, ayrıca Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Yangına müdahale eden ekipler büyük bir özveri ile çalışırken, yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ufuk A. isimli şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 30 Temmuz itibarıyla yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Bursa'nın Orhaneli-Harmancık hattında 5 gün süren orman yangınında yaralanan 3 personel...

Bursa'nın Orhaneli-Harmancık hattında 5 gün süren orman yangınında yaralanan 3 personel, tedavilerinin ardından mesai yapmaya başladı. Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş (sol 2); göreve başlayan Ali Navgasın (solda), Fikri Kahvecioğlu (sağ 2) ve Tolunay Şen'i (sağda) ziyaret etti.

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