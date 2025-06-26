Bursa'daki Plastik Fabrikasında Yangın Paniği

Bursa'da Plastik Fabrikası Yangını

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yenidere Mahallesi'nde bulunan bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın tüm alanını sardı. Olayın duyulmasının ardından belediye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda itfaiye aracı ile birlikte 112 Acil Sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Hayati tehlike oluşturabilecek olan alevlerin kontrol altına alınması için yoğun bir çaba sarf edilmektedir.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.