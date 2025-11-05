Bursa'dan Cezayir'e UR‑GE Atağı: 61 Firma ile Yeni İşbirlikleri

Bursa’dan Cezayir’e UR-GE atağı: Bebek ve çocuk konfeksiyonunda yeni kapılar

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde yürütülen iki ayrı UR-GE projesi kapsamında 61 Bursalı firma, Cezayirli sektör temsilcileriyle ikili iş görüşmeleri yapmak üzere başkent Cezayir’de bir araya geldi. Programın ilk gününde 500’e yakın Cezayirli iş insanı Bursalı firmalarla buluştu.

Program ve ziyaretler

BTSO tarafından Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projeleri kapsamında bebek ve çocuk konfeksiyonu sektörü, ABD’den Özbekistan’a, Gana’dan Sırbistan’a kadar gerçekleşen ihracat faaliyetlerinin ardından bu kez Kuzey Afrika rotasıyla Cezayir’e taşındı. UR-GE üyeleri, Cezayir’de ilk olarak Baraki ve El Hamiz gibi kentteki önemli ticaret merkezlerini ziyaret ederek pazar hakkında yerinde bilgi edindi.

Resmi katılımlar ve konuşmalar

Cezayir basınının yoğun ilgi gösterdiği açılış programına Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Mücahit Küçükyılmaz, Cezayir‑Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Messaoud Guesri, Cezayir Ticaret Başmüşaviri Mehtap Atakan Özkan, Cezayir Ticaret Müşaviri Özgür Saman, Arap‑Afrika Yatırım ve Kalkınma Merkezi (CAAID) Başkanı Amine Boutalbi ve Cezayir Tekstil ve Deri Birliği Başkanı Belhadj Tebbakh katıldı. BTSO heyetinden İsmail Kuş, Metin Şenyurt ve Mehmet Bayezit sektörün üretim gücü ve ihracat potansiyelini anlattı.

İsmail Kuş şunları söyledi: "Dost ve kardeş ülkemiz Cezayir ile ticari ilişkilerimizi geliştirmek, firmalarımız arasındaki iletişimi güçlendirmek ve yeni iş birliklerinin temelini atmak amacıyla buradayız. Gerçekleştireceğimiz ikili iş görüşmelerinin her iki ülke için de verimli sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum"

İsmail Kuş ayrıca, "Türkiye’deki toplam üretimin yarısından fazlası Bursa’da gerçekleşiyor. Vişne Ticaret Bölgesi, bu alanda önemli bir ticaret üssü konumunda. Bu sektörde büyük emeği bulunan BEKSİAD’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve değerli üyeleri de heyetimizde yer alıyor" ifadelerini kullandı.

UR-GE projeleriyle yürütülen çalışmalara değinen Kuş, "Cezayir, bu çalışmalarımızda öncelikli gördüğümüz stratejik pazarlardan biri. Karşılıklı anlayış ve iş birliğiyle ticaretimizi çok daha ileri noktalara taşıyacağımıza inanıyoruz. Sayın Büyükelçimize ve Cezayirli dostlarımıza nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Tarihi bağlar ve hedeflenen ekonomik hedefler

Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Mücahit Küçükyılmaz organizasyonu düzenleyen BTSO’ya teşekkür ederek Bursa ile Cezayir arasındaki tarihi bağı hatırlattı. Küçükyılmaz, "Emir Abdulkadir, Fransızlara esir düştüğünde Osmanlı topraklarına gitmek istiyor ve Bursa’ya yerleşiyor. 1853’ten 1856’ya kadar üç yıl boyunca Bursa’da yaşıyor. Biz Türkler Emir Abdulkadir’i çok iyi tanır ve severiz" dedi.

Büyükelçi, iki ülke arasındaki tarihi ve manevi bağları vurgulayarak ekonomik hedeflere ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: "316 yıl boyunca aynı dava için mücadele ettik, aynı zaferleri kazandık, aynı acıları paylaştık. İnebahtı ve Avarin’de donanmalarımız yakıldı, Preveze ve Cerbe zaferlerini birlikte kazandık. Bu güçlü dostluğu ve tarihi ilişkileri geleceğe taşımak için ticaret büyük önem taşıyor. Ticaret insanları birbirine yaklaştırır. Bursa’dan gelen firmalarımız burada aslında birbirimize çok benzediğimizi fark ettiler"

Küçükyılmaz, iki ülke arasındaki mevcut ekonomik göstergeleri de paylaştı: ticaret hacmi 6,5 milyar dolar, Cezayir’deki Türk yatırımları 7,7 milyar dolar. Hedefin ise her iki ülke için de 10’ar milyar dolar seviyesine ulaşmak olduğunu belirtti: "Ancak biz bununla yetinmek istemiyoruz. Her iki devlet başkanımız da bu rakamları 10’ar milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Bu anlamda iki gün boyunca gerçekleştirilecek etkinliğin hayırlı neticeler getirmesini temenni ediyorum"

Yerel paydaşlardan destek ve beklentiler

Messaoud Guesri etkinlikte hem diplomasi hem halk temsilcisi olarak yer aldığını belirterek, "Siyasi ve ekonomik tüm alanlarda ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz. Bu karşılıklı temaslar dostluğumuzu pekiştiriyor" dedi ve organizasyonların "yeni kapılar açacağı"nı vurguladı: "Bu tür organizasyonlar yeni kapılar açar. Hem siyasi hem de ekonomik anlamda birçok fırsatın önünü açacaktır"

Amine Boutalbi (CAAID Başkanı) ise Bursa ile ilişkilerini ve yatırım fırsatlarını öne çıkararak, "O zaman kendilerine buranın ikinci evleri olduğunu söylemiştim. Bugün bunu bir kez daha görüyoruz. Türkiye teknoloji ve tekstil sektöründe güçlü bir ülke. Türk firmalar buradan elleri boş dönmeyecek, ortak pazarlar ve yatırım fırsatları bulacaklar. Cezayir’de tüm firmalara kapımız açık, yeni yatırımlar için her türlü imkânı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. Boutalbi ayrıca, "Bursa özellikle tekstil sektöründe çok güçlü. Ayrıca Emir Abdulkadir’in ikinci evi olan Bursa ile Cezayir arasında özel bir bağ var. Bu tarihi bağı yeniden canlandırmamız gerekiyor. Bu, iki ülke için de büyük bir motivasyon kaynağı olacaktır" dedi.

Belhadj Tebbakh (Cezayir Tekstil ve Deri Birliği Başkanı) etkinliğin devamını ve daha büyük projeleri umut ettiklerini belirterek, "Daha büyük projelerle ve güçlü iş birlikleriyle bu sürecin devam etmesini ümit ediyoruz" dedi.

Sonuç ve beklentiler

Yaklaşık 500 Cezayirli sektör temsilcisinin katıldığı ikili iş görüşmeleri, Türkiye ile Cezayir arasında bebek ve çocuk konfeksiyonu alanında yeni ticari iş birliklerinin temelini attı. BTSO ve UR-GE üyeleri, iki günlük program boyunca pazarı derinlemesine tanıma ve somut iş bağlantıları kurma fırsatı buldu. Etkinliğin, uzun vadede her iki ülke için yeni ticaret ve yatırım fırsatları yaratması bekleniyor.

