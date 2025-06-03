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Bursa'dan Çiftçilere Yüzde 100 Hibe Mazot Desteği Başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yüzde 100 hibe mazot desteği sağlamaya başladı. Başvurular 2 Haziran'da başladı ve 11 Temmuz 2025'e kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 11:22
Bursa'dan Çiftçilere Yüzde 100 Hibe Mazot Desteği Başladı

Bursa'dan Çiftçilere Yüzde 100 Hibe Mazot Desteği Başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin belkemiği olan çiftçilerin karşılaştığı artan girdi maliyetleri nedeniyle rahat bir nefes almasını sağlayacak dev bir adım attı. "Mazot Desteği Projesi" ile üreticilere yüzde 100 hibe ile mazot verileceği duyuruldu. Bu destek ile hem üretimin teşvik edilmesi hem de çiftçilerin ekonomik yüklerinin hafifletilmesi hedefleniyor.

Başvurular Başladı

Proje için başvurular, bugünden (2 Haziran Pazartesi) itibaren 11 Temmuz 2025 tarihine kadar online olarak yapılabilecek. Çiftçiler, www.bursa.bel.tr/kirsaldestek adresinden veya kayıtlı oldukları ziraat odaları aracılığıyla online başvuru formunu doldurarak processlerini tamamlayabilecek.

Bursa'dan Çiftçilere Yüzde 100 Hibe Mazot Desteği Başladı

Kimler Yararlanacak?

Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 100 hibe mazot desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Üreticilerin, 2025 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olmaları ve başvuruda kullanılacak traktör ruhsatının şahsa ait olması gerekmektedir. Ayrıca, desteklenecek arazi büyüklüğü 5 dekar ile 20 dekar arasında olmalıdır.

Başkan Bozbey'den Destek Sözü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, mazot desteği ile ilgili müjdeyi verdi. Bozbey, "Üretmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Girdi maliyetleri artıyor ve emeklerin karşılığını almak zorlaşıyor. Ancak bu zorluklara rağmen toprağına bağlı çiftçilerimiz üretmekten vazgeçmiyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak onları sonuna kadar destekliyoruz," dedi.

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