Bursa Deniz Otobüsleri Yarın İptal Olan Seferleri Duyurdu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri, yarın için bazı seferlerin iptal olduğunu duyurdu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek seferler, yolcuları etkiliyor.

Yapılan açıklamaya göre, yarınki iptal edilen seferler şunlardır:

07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)

10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)

12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)

Yolcuların, Bursa Deniz Otobüsleri internet sitesinden güncel bilgi alması öneriliyor. Hava koşullarının düzelmesi durumunda seferlerin yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceği ise ilerleyen günlerde açıklanacak.