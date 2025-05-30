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Bursa ile Stuttgart Arasındaki Uçak Seferleri Başladı

Bursa Yenişehir Havalimanı ile Stuttgart arasında karşılıklı direkt uçuşlar başladı, yolcular memnun. Uçuşlar yüksek dolulukla sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 14:40
Bursa ile Stuttgart Arasındaki Uçak Seferleri Başladı

Bursa ile Stuttgart Arasındaki Uçak Seferleri Başladı

SunExpress Hava Yolları, Bursa Yenişehir Havalimanı ile Almanya'nın Stuttgart şehri arasında karşılıklı direkt uçuş seferleri başlattı. Bu gelişme, iki şehir arasında seyahat etmeyi kolaylaştırırken, yolcular için yeni bir alternatif sunuyor.

İlk uçuş, Almanya'nın Stuttgart kentinden havalanan SunExpress'e ait yolcu uçağı ile gerçekleştirildi ve Yenişehir Havalimanı'na iniş yaptı. İlk kez yolculuk yapan uçuş ekibi ve yolcular, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Bursa Havayolu Ortak Girişimci Grubu Başkanı Mustafa Esgin, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve beraberindeki heyet tarafından coşkuyla karşılandı.

Karşılama töreninin ardından Esgin, yolculara ve pilotlara kestane şekeri ikramında bulundu. Açıklama yapan Esgin, Düsseldorf'tan sonra Stuttgart'a gerçekleştirilen uçuşun, yurt dışı tarifeli seferler arasında 2. sefer olduğunu belirtti. Esgin, Stuttgart'tan Bursa'ya sefer yapan ilk uçağın dolu olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Esgin, Bursa Yenişehir Havalimanı'nın İstanbul'daki havalimanlarına en yakın ve en doğru alternatif olduğunu ifade ederken, "Bursa Yenişehir Havalimanı, rahat bir havalimanı. Bugün itibarıyla yurt içi 5 destinasyona uçuyoruz. Diğer uçuşlarımız arasında Diyarbakır, Muş, Erzurum ve Trabzon'un yanı sıra Antalya ve Adana da var" dedi.

Stuttgart ve Düsseldorf uçuşlarının yüksek dolulukla devam ettiğini belirten Esgin, bu yıl 2 yurt içi, 2 yurt dışı uçuş ile sürecin devam ettiğini söyledi. Havalimanına gelecek olan hızlı trenin yılda kısa süre içinde ulaşımını daha da kolaylaştıracağını kaydetti.

Toplantıda Newşehir Belediye Başkanı Ercan Özel de, gerçekleştirilen bu uçuşun kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi. Özel, ayrıca, Arap Yarımadası'na sefer yapmak üzere iki hava yolu firması ile Avrupa'ya sefer gerçekleştirilecek bazı tur operatörleriyle de Balkanlar'a sefer düzenlemek için görüşmeler yaptıklarını açıkladı.

SunExpress Hava Yolları tarafından Bursa Yenişehir Havalimanı ile Almanya'nın Stuttgart şehri...

SunExpress Hava Yolları tarafından Bursa Yenişehir Havalimanı ile Almanya'nın Stuttgart şehri arasında karşılıklı direkt uçuş seferleri başlatıldı. Almanya'nın Stuttgart kentinden havalanan SunExpress'e ait yolcu uçağı, Yenişehir Havalimanı'na iniş yaptı. İki şehir arasında ilk kez yolculuk yapan uçuş ekibi ve yolcular, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Bursa Havayolu Ortak Girişimci Grubu Başkanı Mustafa Esgin, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı.

SunExpress Hava Yolları tarafından Bursa Yenişehir Havalimanı ile Almanya'nın Stuttgart şehri...

SunExpress Hava Yolları tarafından Bursa Yenişehir Havalimanı ile Almanya'nın Stuttgart şehri arasında karşılıklı direkt uçuş seferleri başlatıldı. Almanya'nın Stuttgart kentinden havalanan SunExpress'e ait yolcu uçağı, Yenişehir Havalimanı'na iniş yaptı. İki şehir arasında ilk kez yolculuk yapan uçuş ekibi ve yolcular, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Bursa Havayolu Ortak Girişimci Grubu Başkanı Mustafa Esgin, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı.

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