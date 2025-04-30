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Bursa İnegöl'de Bahar Kazası: 4 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 4 kişi yaralandı. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 19:11
Bursa İnegöl'de Bahar Kazası: 4 Yaralı

Bursa İnegöl'de Bahar Kazası: 4 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada dört kişi yaralandı. Kaza, Hamzabey Mahallesi'nde, 19. Cadde ile 17. Cadde'nin kesişiminde meydana geldi.

İnşa edilen trafik kazasında, Bayram T. (26) yönetimindeki 34 RY 5266 plakalı otomobil, Özgür Ş. (28) idaresindeki 16 AEB 817 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, savrulan 34 RY 5266 plakalı otomobil, park halindeki beş motosiklet ve hafif ticari bir araca da çarptı.

Kaza sonucunda iki sürücü ile birlikte 34 RY 5266 plakalı araçtaki Efe Ö. (17) ve Metin G. (20) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halindeki 5 motosiklet ve hafif ticari araca çarptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halindeki 5 motosiklet ve hafif ticari araca çarptı.

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