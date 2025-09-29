Bursa İnegöl'de Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı. Olay, Turgutalp Mahallesi Kavaklaraltı Mezarlığı civarında meydana geldi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Veysel M. (26) ile Tunahan Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Veysel M. bacak ve sırtından bıçaklandı.

Ağır yaralanan Veysel M., yoldan geçen vatandaşlar tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Veysel M.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Şüphelinin Yakalanması

Olayın ardından kaçan şüpheli Tunahan Ç., polis ekiplerince Cerrah Mahallesi'nde yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.