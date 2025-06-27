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Bursa İnegöl'de Camiden Düşen İşçi Yaralandı

İnegöl'de cami inşaatının çatısından düşen 22 yaşındaki işçi yaralandı, hayati tehlikesi var.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 14:51
Bursa İnegöl'de Camiden Düşen İşçi Yaralandı

Bursa İnegöl'de Camiden Düşen İşçi Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Süleymaniye Mahallesi Tomurcuk Sokak'ta yapımı süren caminin çatısından düşen bir işçi yaralandı.

İnşaatta çalışan B.Y. (22), dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı işçiye olayda ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı işçi, ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı süren caminin çatısından düşen işçi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı süren caminin çatısından düşen işçi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı süren caminin çatısından düşen işçi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı süren caminin çatısından düşen işçi yaralandı.

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