Bursa İnegöl'de Camiden Düşen İşçi Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Süleymaniye Mahallesi Tomurcuk Sokak'ta yapımı süren caminin çatısından düşen bir işçi yaralandı.
İnşaatta çalışan B.Y. (22), dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı işçiye olayda ilk müdahaleyi yaptı.
Yaralı işçi, ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı süren caminin çatısından düşen işçi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı süren caminin çatısından düşen işçi yaralandı.