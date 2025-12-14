DOLAR
Bursa İnegöl'de Genç Gruplar Meydanda Kavga: O Anlar Kamerada

İnegöl Kent Meydanı'nda iki genç grup arasında çıkan yumruklu ve tekmeli kavga, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 15:54
Bursa İnegöl'de genç gruplar arasında meydan kavgası

Olay cep telefonu kamerasına yansıdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, İnegöl Kent Meydanında iki genç grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taraflar, meydanın ortasında yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdı. Çevredeki vatandaşların bakışları arasında yaşanan arbede, kısa sürede dikkat çekti.

Kavga, tarafların ayrılmasıyla son buldu. Olay anı, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve amatör görüntüler sosyal medyada dikkat çekti.

Görgü tanıkları ve kayıtlar, yaşanan arbede hakkında yetkililerin değerlendirme yapabileceğine işaret ediyor.

