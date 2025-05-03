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Bursa İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

İnegöl'de bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 13:37
Bursa İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa İnegöl'de Yangın Paniği

Bursa'nın İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi Armağan Sokak'ta bulunan mobilya imalathanesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, iş yerinden yükselen yoğun dumanların fark edilmesiyle başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hızlı bir müdahaleyle yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Yangın, imalathanede hasara yol açarken, yangının çıkış nedeni hakkında detaylı bir inceleme başlatıldı. Olayın ardından yetkililer, yangının çıkış sebebi ve yapılacak olan incelemelerin sonuçları hakkında bilgi vermeyi sürdürüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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