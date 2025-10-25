Bursa İznik'te Roma dönemine ait 437 sikke ele geçirildi

Bursa'nın İznik ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 437 sikke ele geçirildi ve 1 şüpheli yakalandı.

Operasyon detayı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Anadolu Mirası Operasyonu' kapsamında durumundan şüphelendikleri M.B'yi takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sonucunda durdurulan M.B.'ye ait araçta yapılan aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 437 sikke bulundu.

Ele geçirilen sikkelere ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirilirken, yakalanan M.B'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

