Bursa Karacabey'de Şimşekler Geceyi Gündüze Çevirdi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde akşam saatlerinde art arda çakan şimşekler, vatandaşların dron ile kaydettiği görüntülerle geceyi aydınlattı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 22:42
Akşam saatlerinde meydana gelen görsel şölen, vatandaşlar tarafından kaydedildi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde akşam saatlerinde art arda çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatarak geceyi adeta gündüze çevirdi.

O anlarda bölgede bulunan vatandaşlar, yaşanan görsel şöleni kaçırmayarak bol bol video ve fotoğraf çekti. Çekilen görüntülerin bir kısmı sosyal medyada paylaşılırken, bazı kareler büyük ilgi topladı.

Görüntülerden biri ise dron ile gökyüzünü çeken vatandaş tarafından kaydedildi. Dron görüntüleri, şimşeklerin oluşturduğu etkileyici manzarayı havadan belgeleyerek dikkat çekti.

Olayla ilgili yetkililerden veya meteoroloji kurumlarından yapılan resmi bir açıklama haberde yer almamaktadır. Yaşanan yoğun ışık gösterisi, bölge sakinleri arasında heyecan ve hayranlık uyandırdı.

