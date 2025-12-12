DOLAR
Bursa Kestel'de Yağmur Olmadan Parlak Gökkuşağı

Bursa'nın Kestel ilçesinde yağış olmamasına rağmen kısa süre görülen parlak gökkuşağı, vatandaşlar ve dronla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 18:24
Bursa Kestel'de Yağmur Olmadan Parlak Gökkuşağı

Bursa Kestel'de yağmur olmadan parlak gökkuşağı

Bursa’nın Kestel ilçesi semalarında, herhangi bir yağış olmamasına rağmen parlak ve belirgin bir gökkuşağı oluştu. Kısa süre görülebilen bu doğa olayı, özellikle yüksek noktalardan ve açık alanlardan net şekilde fark edildi.

Kısa süreli görünüm ve kayıt altına alınması

Gökkuşağının ortaya çıkmasıyla birlikte birçok vatandaş telefonlarına sarılarak bu renkli anı kaydetmeye çalıştı. İlçe genelinde merak uyandıran olay, farklı noktalardan ilgi gördü.

Olay aynı zamanda dronla da görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde gökkuşağının şehir silüeti üzerinde belirgin bir şekilde belirdiği dikkat çekti ve Kestel semalarını kısa süreliğine renklendirdi.

Kestel semalarında rengarenk gökkuşağı manzarası böyle görüntülendi

Kestel semalarında rengarenk gökkuşağı manzarası böyle görüntülendi

