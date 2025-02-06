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Bursa Longoz Ormanlarında Domuz Yavruları Fotokapanla Görüntülendi

Karacabey Longoz Ormanları'nda su içen domuz yavruları, fotokapanlarla kaydedildi. Yaban hayatı gözlemi sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 17:51
Bursa Longoz Ormanlarında Domuz Yavruları Fotokapanla Görüntülendi

Bursa Longoz Ormanları'nda Domuz Yavruları Görüntülendi

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Longoz ormanlarında su içen domuz yavruları, fotokapanlar sayesinde görüntülendi. Yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar, doğal yaşamı kayda almaya devam ediyor.

Yerli Yaban Hayatı İzleniyor

Karacabey Longoz Ormanları'nda yer alan fotokapanlar, domuz sürüsü ve yavrularının sulak alanda su içtiği anları kaydetti. Bu görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından paylaşılarak, izleyenlerle buluşturuldu.

Yerli yaban hayatının korunması adına atılan bu adımlar, doğası ve ekosistemiyle dikkat çeken Longoz ormanlarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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