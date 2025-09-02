Bursa merkezli 'Golani Çetesi' operasyonu: 10 tutuklama, Interpol aranan lider Kenan Özcan

Bursa merkezli 'Golani Çetesi' operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı

Bursa Emniyeti tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmada, elebaşılığını Interpol tarafından aranan Kenan Özcan'ın yaptığı belirtilen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik operasyonun ayrıntıları kamuoyuna sunuldu.

Vatandaş ihbarı soruşturmayı başlattı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ile Asayiş Şubesi ekiplerinin ortak çalışması, Nilüfer ilçesinde bir vatandaşın şüpheli gördüğü iki kişiyi polise bildirmesiyle başladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, söz konusu şüphelilerin M.K. ve B.M. olduğunu tespit etti.

Eskişehir'de gözaltına alınan M.K. ve B.M., Bursa'ya getirildikten sonra örgütle olası bağlantıları nedeniyle dosya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne devredildi.

Planlanan suç ve örgüt şeması

Yapılan araştırmada, örgütün üst düzey elebaşı A.K.'nin Nilüfer ilçesinde emlak ve inşaat işleri yapan bir işyeri ortağını tehdit ettiği, borcunu ödemesi için baskı uyguladığı belirlendi. Karşılık alınamayınca A.K.'nin talimat verdiği, talimatın Hatay'da ikamet eden S.D. tarafından iletildiği kaydedildi.

S.D.'nin Antalya'da yaşayan M.K. ve B.M. ile anlaştığı, ödemede 70 bin lira peşin olmak üzere 250 bin lira üzerinden uzlaşıldığı tespit edildi. Antalya'dan Bursa'ya gelerek şehir merkezinde iki farklı otelde konaklayıp dört gün boyunca taksiyle keşif yaptıkları, örgütün diğer üyeleri M.K.A. ve M.A. ile iletişim kurdukları belirlendi.

Araştırmada, Gürsu ilçesinde yaşayan T.G. ile suça sürüklenen çocuk E.Ö.'den tabanca temin edildiği de kayda geçti.

Plan gerçekleşmeden operasyon

Örgüt elebaşlarından A.N.D.'nin tehdit edilen emlakçılarla iş yeri kiralama bahanesiyle iletişime geçtiği, emlakçının şüphelenip buluşma yerine gitmemesi üzerine M.K. ve B.M.'nin eylemi gerçekleştirmeden ayrıldıkları bildirildi.

Operasyonun devamında, İstanbul, Hatay, Mersin, Antalya ve Eskişehir'de eş zamanlı yapılan çalışmalarda toplam 12 zanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgüt yöneticisinin yakalanması ve delil çalışması

Öte yandan, örgütün üst yöneticilerinden A.K.'nin İstanbul'da polis kovalamacası sonucu yakalandığı, kaçarken kullandığı telefonunu kırarak imha etmeye çalıştığı belirtildi. Soruşturma kapsamında bu telefonun kriminal incelemeye gönderildiği öğrenildi.

Emniyet kaynakları operasyonun, örgütün eylemi gerçekleştirmeden önlenmesine yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı.