DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,92 0,53%
ALTIN
4.600,8 -0,08%
BITCOIN
4.548.605,86 -1,62%

Bursa merkezli 'Golani Çetesi' operasyonu: 10 tutuklama, Interpol aranan lider Kenan Özcan

Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen 'Golani çetesi' operasyonunda 12 gözaltı, 10 tutuklama; örgüt lideri Interpol aranan Kenan Özcan olarak kayda geçti.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 11:32
Bursa merkezli 'Golani Çetesi' operasyonu: 10 tutuklama, Interpol aranan lider Kenan Özcan

Bursa merkezli 'Golani Çetesi' operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı

Bursa Emniyeti tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmada, elebaşılığını Interpol tarafından aranan Kenan Özcan'ın yaptığı belirtilen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik operasyonun ayrıntıları kamuoyuna sunuldu.

Vatandaş ihbarı soruşturmayı başlattı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ile Asayiş Şubesi ekiplerinin ortak çalışması, Nilüfer ilçesinde bir vatandaşın şüpheli gördüğü iki kişiyi polise bildirmesiyle başladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, söz konusu şüphelilerin M.K. ve B.M. olduğunu tespit etti.

Eskişehir'de gözaltına alınan M.K. ve B.M., Bursa'ya getirildikten sonra örgütle olası bağlantıları nedeniyle dosya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne devredildi.

Planlanan suç ve örgüt şeması

Yapılan araştırmada, örgütün üst düzey elebaşı A.K.'nin Nilüfer ilçesinde emlak ve inşaat işleri yapan bir işyeri ortağını tehdit ettiği, borcunu ödemesi için baskı uyguladığı belirlendi. Karşılık alınamayınca A.K.'nin talimat verdiği, talimatın Hatay'da ikamet eden S.D. tarafından iletildiği kaydedildi.

S.D.'nin Antalya'da yaşayan M.K. ve B.M. ile anlaştığı, ödemede 70 bin lira peşin olmak üzere 250 bin lira üzerinden uzlaşıldığı tespit edildi. Antalya'dan Bursa'ya gelerek şehir merkezinde iki farklı otelde konaklayıp dört gün boyunca taksiyle keşif yaptıkları, örgütün diğer üyeleri M.K.A. ve M.A. ile iletişim kurdukları belirlendi.

Araştırmada, Gürsu ilçesinde yaşayan T.G. ile suça sürüklenen çocuk E.Ö.'den tabanca temin edildiği de kayda geçti.

Plan gerçekleşmeden operasyon

Örgüt elebaşlarından A.N.D.'nin tehdit edilen emlakçılarla iş yeri kiralama bahanesiyle iletişime geçtiği, emlakçının şüphelenip buluşma yerine gitmemesi üzerine M.K. ve B.M.'nin eylemi gerçekleştirmeden ayrıldıkları bildirildi.

Operasyonun devamında, İstanbul, Hatay, Mersin, Antalya ve Eskişehir'de eş zamanlı yapılan çalışmalarda toplam 12 zanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgüt yöneticisinin yakalanması ve delil çalışması

Öte yandan, örgütün üst yöneticilerinden A.K.'nin İstanbul'da polis kovalamacası sonucu yakalandığı, kaçarken kullandığı telefonunu kırarak imha etmeye çalıştığı belirtildi. Soruşturma kapsamında bu telefonun kriminal incelemeye gönderildiği öğrenildi.

Emniyet kaynakları operasyonun, örgütün eylemi gerçekleştirmeden önlenmesine yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Göktaş: SYDV Çalışanları Ek Protokolle KÇP Kapsamına Alındı
2
HAVELSAN ve CALIDUS, B-250 İçin Milli Eğitim Ekosistemi Kuruyor
3
Destici'den Eskişehir'in 103. Kurtuluş Yıldönümü Mesajı
4
Bingöl'de 45 Tarihi Sikke Ele Geçirildi
5
İstanbul'da 417,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
6
Vietnam, Bağımsızlığının 80. Yılını Görkemli Askeri Geçitle Kutladı
7
Çeltikte Damla Sulama: 4 Kat Su Tasarrufu ve Verimde Artış

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor