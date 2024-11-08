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Bursa'nın Orhangazi İlçesinde Trafik Kazası: 7 Yaralı

Orhangazi'de meydana gelen iki otomobil çarpışmasında 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 18:20
Bursa'nın Orhangazi İlçesinde Trafik Kazası: 7 Yaralı

Bursa'da Trafik Kazası

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, iki otomobilin çarpışması neticesinde 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananların durumu iyi.

Kazanın Detayları

Olay, Gemiç Kavşağı'nda meydana geldi. Orhan B. (68) yönetimindeki 16 LE 038 plakalı otomobil, Gülcan K. (35) idaresindeki 16 UCF 17 plakalı araçla çarpıştı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada sürücüler de dahil olmak üzere toplamda 7 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Gemlik ve Orhangazi'deki hastanelere sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

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