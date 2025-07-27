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Bursa Orhaneli'ndeki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor. Yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 13:35
Bursa Orhaneli'ndeki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Bursa'da Orman Yangınına Anında Müdahale

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen orman yangınına müdahaleler devam ediyor. Yangın, Yakuplar Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı ve büyük ölçüde kontrol altına alındığı açıklansa da, tamamen söndürme ve soğutma çalışmaları sürmektedir.

Yangına Hava ve Karadan Müdahale

Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, hem havadan yangın söndürme uçakları ve helikopterleri ile hem de karadan arazöz ve tankerlerle aktif bir şekilde yangına müdahale etmektedir. Yangının ilerlemesi durdurulurken, zaman zaman alevlerin tekrar yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı gözlemlenmektedir.

Köylüler Destek Verdi

Dün öğleden sonra başlayan söndürme çalışmalarına, bölgedeki köylüler de katıldı. Köylüler, su ve ilaçlama tankerleriyle yangınla mücadeleye destek verdiler. Yangın nedeniyle kapatılan Orhaneli-Harmancık kara yolu ise yeniden ulaşıma açılmıştır.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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