Bursa Osmangazi'de Baba-Kız Ölümü: Boğma ve İntihar İddiası

Olayın Detayları

Olay, Ovaakça Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Yakınlarının eve girmesiyle, giriş kattaki dairede Kübra Aybey (28)'in yatağında hareketsiz halde, çatı katında ise babası Nazmi Aybey (55)'in asılı olduğu görüldü.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, her iki kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazeler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma ve İlk Bulgular

Olay yerinde yapılan incelemeler ve otopsi bulguları kapsamında, Nazmi Aybey'in kızını boğarak öldürdükten sonra çatı katına çıkarak kendisini asarak hayatına son verdiği değerlendirildi. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

Ailenin aynı binada yaşadığı, olay sırasında annenin ve diğer kız kardeşlerin evde olmadığı öğrenildi. Mahalle sakinleri ve akrabalar, Nazmi Aybey'in son günlerde içine kapanık bir ruh hali sergilediğini, ancak sorunlarını çevresiyle paylaşmadığını ifade etti. Özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Kübra Aybey'in bilinen bir problemi olmadığı belirtildi.

Baba ve kızının cenazelerinin otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

BURSA’DAKİ AYNI EVDE BABA-KIZIN ÖLÜMÜNDEKİ SIR PERDESİ ORTAYA ÇIKTI KATİL BABA ÇIKTI, ARDINDAN İNTİHAR ETTİ