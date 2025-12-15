Bursa Şehir Hastanesi'nde 7.2'lik Deprem ve Yangın Tatbikatı

Bursa Şehir Hastanesi'nde Gerçeğini Aratmayan Deprem ve Yangın Tatbikatı

Tatbikat Detayları

Bursa Şehir Hastanesi, Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) kapsamında afet bilincini artırmak ve acil durumlara hazırlığı güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir deprem ve yangın tatbikatına ev sahipliği yaptı. Tatbikat, HAP Başkanı Hastane Başhekimi Doç. Dr. Salih Metin ile hastane personeli, itfaiye ve güvenlik ekiplerinin yüksek koordinasyonuyla başarıyla tamamlandı.

Tatbikat senaryosu gereği, saat 09.30'da merkez üssü Yalova Esenköy olan 7.2 büyüklüğünde meydana gelen depremle birlikte alarm sistemleri devreye girdi. Hastane içinde bulunan doktorlar, hemşireler, teknik ekipler ve yönlendirme görevlileri, önceden belirlenmiş toplanma alanlarına hızlı ve düzenli bir şekilde hareket etti. Özellikle yoğun bakım ve acil servislerdeki hastaların tahliyesi, ekiplerin profesyonelliğini gözler önüne serdi.

Müdahale ve Koordinasyon

Depremin ardından senaryoya göre hastanenin yoğun bakım bölümünde küçük çaplı bir yangın çıktığı varsayıldı. Yangın algılama sistemlerinin uyarısıyla harekete geçen ekipler, kısa sürede bölgeyi güvenli hale getirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de destek amacıyla tatbikata katıldı. Tatbikatta UMKE ve jandarma ekipleri de hazır bulundu. Ekipler, yangının kontrol altına alınması ve muhtemel can kayıplarının önlenmesi için koordineli bir müdahale gerçekleştirdi.

Başhekim'in Değerlendirmesi

HAP Başkanı Hastane Başhekimi Doç. Dr. Salih Metin, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, afetlere hazırlığın önemine dikkat çekti. Bu tatbikatlarla hem personelin hem de hastaların güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı ve şunları söyledi:

"Gerçek bir afet anında saniyelerin ne kadar kritik olduğunu biliyoruz. Amacımız, herhangi bir acil durumda panik yaşanmadan hızlı ve etkili bir müdahale gerçekleştirmek. Tatbikatlar, hem ekiplerimizin reflekslerini güçlendiriyor hem de muhtemel riskleri önceden görmemizi sağlıyor. Bu kapsamlı tatbikatın başarıyla tamamlanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, kurum içi müdahale birimlerimize ve iş birliği içinde çalıştığımız UMKE, jandarma ve itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum. Her bir çalışanımızın sergilediği dikkat, disiplin ve koordinasyon, hastanemizin afetlere karşı dayanıklılığını artırmakla kalmıyor aynı zamanda toplumumuza güven veriyor. Bu bilinç ve iş birliği ruhu, gerçek bir acil durumda hayat kurtaracak en büyük gücümüzdür"

Tatbikat, kurum içi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirildiği, kritik prosedürlerin test edildiği ve personelin müdahale kabiliyetinin geliştirildiği bir eğitim olarak kayıtlara geçti.

