Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 136. Yılını Kutluyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın 136. Yıldönümü

Bursa'nın ticaret ve sanayi yaşamını güçlendirmek amacıyla 6 Haziran 1889'da kurulan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 136. yaşını coşkuyla kutluyor. Osman Fevzi Efendi ve arkadaşları öncülüğünde faaliyete geçen BTSO, 57 bini aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük ticaret ve sanayi odaları arasında yer alıyor.

Program Düzenlendi

136. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, başkan yardımcıları İsmail Kuş ve Cüneyt Şener ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Heykel semtindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, Osman Fevzi Efendi'nin Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında dua okundu.

Ekonomik Bağımsızlık Vurgusu

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, yaptığı açıklamada, BTSO'nun üç ayrı yüzyılda varlığını sürdürebilen sayılı kurumlardan biri olduğunu belirtti. Ticaretin ve üretimin rehberliğini üstlenen BTSO'nun, Bursa'nın ekonomik hafızasını inşa ettiğini ifade eden Uğur, “Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte ekonomik bağımsızlık mücadelesinin en güçlü paydaşlarından biri haline gelmiştir.” dedi.

Kalkınmanın Temsilcisi

Uğur, BTSO'nun ülkemizde organize sanayi bölgelerinin ilk örneklerinin hayata geçirilmesine ve Bursa'nın üretim, istihdam ve ihracat yolculuğuna önderlik ettiğini vurgulayarak, “Odamızın temellerini atan Osman Fevzi Efendi'yi ve tüm kurucu iradeyi saygı ve şükranla anıyorum. Geçmişimizden aldığımız güçle bugünü şekillendirirken, yarınlara yön vermeye kararlılıkla devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bursa'nın ticaret ve sanayi hayatını güçlendirmek, kalkınma hedeflerine destek sağlamak amacıyla 6 Haziran 1889 tarihinde kurulan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 136'ncı yaşını kutluyor. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO başkan yardımcıları İsmail Kuş ve Cüneyt Şener ile yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla program düzenlendi. Programda, Heykel semtindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Bursa'nın ticaret ve sanayi hayatını güçlendirmek, kalkınma hedeflerine destek sağlamak amacıyla 6 Haziran 1889 tarihinde kurulan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 136'ncı yaşını kutluyor. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO başkan yardımcıları İsmail Kuş ve Cüneyt Şener ile yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla program düzenlendi. Programda, Heykel semtindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.