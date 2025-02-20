Bursa ve Yalova'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Bursa ve Yalova'da Eğitime Kar Engeli

Bursa ile Yalova'da, kar yağışı ve buzlanma tehlikesi sebebiyle yarın eğitim faaliyetlerine ara verileceği duyuruldu.

Bursa Valiliği Açıklama Yaptı

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verileceği ifade edildi. Ayrıca, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan kamu çalışanları ile anaokulu ve kreşlere çocuk bırakmış kadın çalışanların, (kurum işleyişi için zaruri olanlar hariç) bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

Yalova'da Eğitim Araştırması

Yalova Valiliği de benzer bir açıklama yaparak, yarın il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini duyurdu. Yalova İl Hıfzıssıhha Kurulu, öğrenci ve vatandaşların güvenliğini göz önünde bulundurarak, tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmesine karar verdi. Engelli, ağır kronik hastalığı olan ve hamile kamu çalışanlarına da bir gün idari izin verileceği aktarıldı.

Vali Kaya'dan Öğrencilere Mesaj

Yalova Valisi Hülya Kaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, beklenen kar yağışı sonunda tüm Yalova'ya ulaştı. Şimdi karın keyfini çıkarma vakti. 21 Şubat Cuma günü ilimizdeki tüm eğitim kurumlarımızda ve üniversitemizde 1 gün süreyle eğitime ara veriyoruz. Hepinize iyi tatiller diliyorum" şeklinde ifadeler kullandı.