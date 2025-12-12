Bursa Yeni Yıl Meydanı: 13-31 Aralık’ta 19 Günlük Yeni Yıl Coşkusu

Bursa yeni yıl coşkusunu 19 gün boyunca yaşatacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Millet Bahçesi Kültürpark Eski Atatürk Stadyumu girişinde kurulan Bursa Yeni Yıl Meydanı ile kent merkezinde 13-31 Aralık tarihleri arasında 19 gün sürecek etkinliklere ev sahipliği yapacak. Etkinlikler 13 Aralık Cumartesi günü başlayıp 31 Aralık Çarşamba gününe kadar kesintisiz devam edecek.

Hazırlık ve organizasyon

Bursa Kültür AŞ ve ilgili birimleriyle hazırlıklarını sürdüren belediye, vatandaşların huzur ve güven içinde 2026’yı karşılamaları için alanı özel olarak tasarladı. Eski Atatürk Stadyumu’nda oluşturulan alan, ışıklandırmalar, özel stantlar ve geniş aktivitelerle şehrin sosyal yaşamına önemli katkı sağlayacak.

Etkinlik ve eğlence alanları

Meydanda ziyaretçilere hem nostaljik hem modern deneyimler sunuluyor. Atlı karınca, tren, buz pisti, uçak görselli eğlence ünitesi, dönen bisiklet gibi eğlenceler ile çocuklara özel etkinlik alanları, fotoğraf köşeleri, yeme-içme alanları, alışveriş stantları, atölyeler ve konserler yer alacak. Açık hava buz pisti de etkinliklerin dikkat çeken unsurlarından biri olacak.

Ziyafet tadında yiyecekler arasında kestane, sıcak çikolata, sahlep ve birçok atıştırmalık bulunacak. Bilim gösterileri, sihirbaz performansları, köpük balon şovları, kahoot oyunları, karaoke yarışmaları ve ödüllü etkinliklerle meydan, her yaştan ziyaretçiye hitap edecek.

Fotoğraf ve alışveriş imkanları

Hatıra fotoğrafları için özel süsleme ve konsept köşeler hazırlandı. Ayrıca hediyelik eşya, takı ve dekorasyon ürünlerinin satıldığı alışveriş stantları da ziyaretçileri bekliyor.

Konser takvimi

Etkinlik programında şu sahne performansları bulunuyor: 13 Aralık Cuma günü Orkestar Lima, 19 Aralık Cuma günü Magical Orkestra, 20 Aralık Cumartesi Uzun Lafın Kısası Grubu, 26 Aralık Cuma Ceren Toksöz, 27 Aralık Cumartesi İpek Ildız ve 31 Aralık Çarşamba Cengiz Ateş sahne alacak. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi orkestra konserleri ve DJ performansları 19 gün boyunca müzik ziyafeti sunacak.

Başkanın çağrısı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıl coşkusunu Bursa Yeni Yıl Meydanında yaşayacaklarını belirtti. 13-31 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlik ve sahne performanslarıyla yeni yıl heyecanını Bursalılarla paylaşacaklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, her yaştan vatandaşı meydana davet etti.

