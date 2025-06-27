Bursa Yenişehir'deki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Bursa'nın Yenişehir İlçesinde Yangınla Mücadele Sürüyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Marmaracık Mahallesi ile Kestel'in Seymen Mahallesi arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale hızla devam ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenememişken, bölgedeki orman ekipleri ve itfaiye ekipleri, olay yerine sevk edildi.

Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Yangın, 2 helikopter, 12 arazöz, 30 araç ve toplamda 130 personel ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yerel ekiplerin karadan ve havadan yürüttüğü çalışmalar, alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Önceki gün de aynı bölgede benzer bir yangın çıkmış, 4 saatlik bir çabanın ardından kontrol altına alınabilmişti. Yangınların tekrar etmemesi için bölgedeki tüm önlemlerin gözden geçirileceği belirtiliyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.