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Bursa'yı felç eden sağanak yağış: Evler su altında, dereler otomobilleri sürükledi

Bursa'da aniden bastıran şiddetli yağışlar nedeniyle birçok ev, iş yeri ve fabrika su altında kaldı. Uludağ'ın eteklerindeki dereler taştı, sokaklarda park halindeki otomobilleri sürükledi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 04.07.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 23:06
Bursa'yı felç eden sağanak yağış: Evler su altında, dereler otomobilleri sürükledi

ULUDAĞ'IN ETEKLERİNDE TAŞAN DERELER KENTİ PARÇALADI

Bursa'nın Uludağ'a bakan bölgelerinde bulunan dereler, şiddetli yağışlarla taştı. Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde bulunan Karınca Deresi'nden kopan taş parçaları, sokaklarda büyük hasarlara yol açtı.

İzmir Yolu, Mudanya Yolu, İstanbul ve Ankara yollarında trafik felç oldu. Rögarların su tahliyesi yetersiz kalınca ana yollar göle döndü, birçok araç sular altında kaldı. Trafik polisleri zor anlar yaşadı.

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Şiddetli sağanak yağışlar nedeniyle debisi yükselen Nilüfer Çayı'nda bir erkek cesedi bulundu. Kimliği belirlenemeyen ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

VATANDAŞLAR YAŞANANLARI ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Bursa'da su baskınları ve sel felaketi nedeniyle birçok vatandaş büyük şaşkınlık yaşadı. Yıkıcı etkilerin ardından kurtarılanlar arasında zor anlar geçiren yaşlı bir kadın da vardı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye ekipleri, sel felaketinin ardından bölgede aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor. Kurtarma ve temizleme çalışmaları devam ediyor.

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