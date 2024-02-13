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Bursa Ziraat Odası önünde hayvan gübreli eylem

Bir çiftçi, Yenişehir ilçesinde Ziraat Odasının emekli olmasını engellediğini öne sürdü ve odaya ait bir arabanın üzerine ve odaya hayvan gübresi saçtı.

Yayın Tarihi: 13.02.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 18:00
Bursa Ziraat Odası önünde hayvan gübreli eylem

Emin D, ilçede oturan bir kişi olarak, 3 yıl önce emekli olmak için Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvurdu. SGK çalışanları, sigorta belgesinde eksiklik olduğunu söyleyince Emin D, bu konuda Yenişehir Ziraat Odasına dava açtı.

Emin D, emekli olmasını engellediklerini ileri sürdüğü Oda Başkanı Sadi Aktaş ve yönetimine tepki olarak, traktörünün arkasına hayvan gübresi yükleyip hizmet binasının önüne ve odaya ait arabanın üzerine saçtı. Sadi Aktaş, aynı zamanda Yenişehir Belediye Başkan adayı olan CHP'liydi.

protesto

Emin D'nin kamu malına zarar verdiği gerekçesiyle oda yetkilileri polise başvurdu. Emin D, polisteki sorgusunun sonrasında bırakıldı. Oda girişine, caddeye ve resmi arabanın üzerine saçılan gübre belediye çalışanları tarafından temizlendi.

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