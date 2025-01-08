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Buşehr Nükleer Santrali Yakınında Yabancıların İkameti Yasaklandı

İran, Buşehr nükleer enerji santralinin çevresinde yabancıların ikamet etmesini ve çalışmasını yasakladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 18:32
Buşehr Nükleer Santrali Yakınında Yabancıların İkameti Yasaklandı

İran'da Buşehr Nükleer Santrali İçin Yeni Güvenlik Tedbirleri

İran'ın güneyinde yer alan Buşehr kentindeki nükleer enerji santrali etrafında alınan yeni güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. İran'ın resmi haber ajansı IRNA tarafından verilen bilgilere göre, Buşehr Vali Yardımcısı İhsan Cihanyan, yabancı uyrukluların ve mültecilerin santrale 5 kilometre yakın mesafede ikamet etmeleri ve çalışmaları konusunda yasaklar getirildiğini açıkladı.

Yabancılara İkamet Yasağı

Vali Yardımcısı Cihanyan, ''Buşehr nükleer santralinin 5 kilometre yakınında ve bu ilin Genave, Deylem ile Aseluye ilçelerinde yabancı uyrukluların ve mültecilerin çalışması ve ikamet etmesi yasaktır.'' şeklinde konuştu. Tüm yabancı uyruklulara ve mültecilere, belirtilen ilçeleri en kısa sürede terk etme çağrısında bulundu. Aksi takdirde, ilgili kişilerin ikamet belgelerinin iptal edileceği ve ülkeden sınır dışı edileceği bildirildi.

Mülteciler için Ek Önlemler

Cihanyan, santrale yakın mahallerde oturan veya çalışan mülteciler hakkında şu bilgiyi paylaştı: ''Nükleer santralin 5 kilometre yakınında yabancı uyruklu kişilerin istihdam ve ikamet yasağı uygulanmaktadır. Bu nedenle mültecilerin Buşehr'deki Helile ve Bendergah gibi bölgelerde ikamet etmelerine ve çalışmalarına izin verilmiyor.''

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