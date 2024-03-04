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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu nasıl

Bu sabah Tokat'ın Reşadiye ilçesi yakınlarında Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu araç, bir trafik kazasına karıştı.

Yayın Tarihi: 04.03.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 14:32
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu nasıl

BBP Lideri Mustafa Destici'nin Karıştığı Trafik Kazası: Lider Yara Almadan Kurtuldu

Tokat'ın Reşadiye ilçesi yakınlarında Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu araç, bir trafik kazasına karıştı. Kazada liderin sağlık durumu iyi olsa da şoförü hafif şekilde yaralandı.

Olay, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yeniköy mevkiinde meydana geldi. BBP lideri Mustafa Destici'nin kullandığı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle başka bir araçla çarpıştı. Kazada liderin aracı büyük hasar alırken, çevredekiler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

YARA ALMADAN KURTULDU:

Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. BBP lideri Mustafa Destici'nin sağlık durumu incelemeler sonucunda iyi olduğu belirlendi. Ancak, aracın şoförü kazada hafif şekilde yaralandı ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından en yakın sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Kaza sonrasında BBP lideri Mustafa Destici'nin sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapılmazken, liderin olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI:

Kazayla ilgili olarak ise emniyet ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılması sağlandı. Olayla ilgili detaylı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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