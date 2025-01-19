Büyük Birlik Partisi Heyeti Suriye'yi Ziyaret Edecek

Büyük Birlik Partisi Heyeti Suriye'ye Gidiyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) heyeti, Suriye'nin başkenti Şam'a önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretin tarihi ise 21 Ocak Salı olarak belirlendi.

BBP'den yapılan açıklamada, bu ziyaretin amacı; Türkiye'nin barış ve istikrar hedeflerine katkı sağlamak ve Türkiye-Suriye ilişkilerinde karşılıklı diyalog ile çözüm odaklı çalışmaların güçlenmesine destek vermek olarak belirtildi.

İnsanî ve Siyasi Çalışmalar Değerlendirilecek

Heyetin, Genel Başkan Yardımcısı Emin Serin başkanlığında bölgedeki insani ve siyasi çalışmaların yerinde değerlendirileceği ifade edildi. Açıklamada, "Devletimizin bu konuda yürüttüğü çalışmalara katkı sunacak temaslar gerçekleştirilecektir" denildi.

BBP, bölgesel huzur ve kardeşlik için her türlü yapıcı adımı desteklemeye devam edeceği vurgusunu yaptı.