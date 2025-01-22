Büyük Birlik Partisi Heyeti Suriye'yi Ziyaret Etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) heyeti, Suriye'nin başkenti Şam'a önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Aralık 2024 tarihinde Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yeni bir sayfa açıldığı kaydedildi. Ayrıca, Türkiye'den birçok heyetin Suriye'yi ziyaret ederek son durumu yerinde takip ettiği belirtildi.

BBP, Ziyarette İlk Siyasi Parti Oldu

BBP'nin Suriye'ye ziyarette bulunan ilk siyasi parti olduğu vurgulandı. Heyetin başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Emin Serin üstlendi. BBP heyeti, ilk olarak Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğini ziyaret etti ve Büyükelçi Burhan Köroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Halep Başkonsolosluğu ve THY Ofisi Ziyareti

Ayrıca, BBP heyetinin Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğunu da ziyaret ederek Başkonsolos Muammer Hakan Cengiz ile bir araya geldiği belirtildi. Ziyaretin ardından heyet, Şam Uluslararası Havalimanı'ndaki THY Ofisini de ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) heyeti, Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaret gerçekleştirdi. Partinin Genel Başkan Yardımcısı Emin Serin'in (ortada) başkanlığındaki heyet, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Burhan Köroğlu (sol 2) ile görüştü.

Büyük Birlik Partisi (BBP) heyeti, Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaret gerçekleştirdi. Partinin Genel Başkan Yardımcısı Emin Serin'in (ortada) başkanlığındaki heyet, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Burhan Köroğlu (sol 2) ile görüştü.