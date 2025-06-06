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Büyük İstanbul Otogarı'nda Bayram Denetimleri Devam Ediyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bayram dolayısıyla otobüslerde güvenlik denetimleri gerçekleştiriyor.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 14:11
Büyük İstanbul Otogarı'nda Bayram Denetimleri Devam Ediyor

Büyük İstanbul Otogarı'nda Bayram Denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla Büyük İstanbul Otogarı'nda otobüslere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu denetimler, seyahate çıkan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapılıyor.

Trafik Denetimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında denetimler gerçekleştiriyor. Otobüslerde emniyet kemeri, takometre ve lastik gibi güvenlik unsurlarını kontrol eden polis ekipleri, şoför ve yolculara bilgilendirici broşürler dağıtıyor.

Güvenli Yolculuk İçin Uyarılar

Denetimlerde şoförlere ve yolculara kolonya ikram eden ekipler, trafik kurallarına uymanın önemini vurguluyor.

Şoförlerden Güvenlik İfadeleri

Otobüs şoförü Hüseyin Himyeri, insanların güvenliği için bu denetimlerin kritik olduğunu belirterek, "Her zaman yapılması gereken bir uygulama." dedi.

Bir diğer şoför Bünyamin Uzun ise, bayram dönemlerinde yapılan trafik denetimlerinin önemine dikkat çekerek, "Bayramlarda yolculukların ve trafik kazalarının arttığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yolcudan Destek

Yolcu Bayram Günay ise, "Bu uygulamalar olmasa çok kazalar, çok can kayıpları yaşanır." şeklinde görüş belirtti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bu kapsamlı denetimleri, hem güvenliğin sağlanması hem de vatandaşların bilgilendirilmesi açısından büyük bir öneme sahip.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kurban Bayramı dolayısıyla Büyük İstanbul Otogarı'nda...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kurban Bayramı dolayısıyla Büyük İstanbul Otogarı'nda otobüslere yönelik gerçekleştirdiği denetimler sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kurban Bayramı dolayısıyla Büyük İstanbul Otogarı'nda...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kurban Bayramı dolayısıyla Büyük İstanbul Otogarı'nda otobüslere yönelik gerçekleştirdiği denetimler sürüyor.

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