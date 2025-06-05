Büyük İstanbul Otogarı'nda Kurban Bayramı Yoğunluğu

Büyük İstanbul Otogarı, Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen yolcuların akınına uğradı. Esenler'deki otogar, bayram tatilini memleketinde ya da başka bir şehirde geçirmek isteyenler nedeniyle yoğun bir kalabalıkla karşı karşıya kaldı.

Otogara gelen yolcuların oluşturduğu kalabalık, seyahatlerini arife gününe bırakan pek çok kişinin taleplerini karşılamak amacıyla otobüs firmalarının ek sefer koymasına neden oldu. İnternet üzerinden bilet bulmakta zorlanan bazı yolcular ise otogarda bilet bulmak için yoğun bir çaba sarf etti.

Yoğunluk dolayısıyla otogarın giriş ve çıkışlarında araç kuyruğu oluştu. Akşam saatlerinde bu yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

Yolculardan Ramazan Alyakut, bayram için memleketi Adana'ya gitmekte olduğunu ifade ederek, “Ailemin yanına gideceğim. Bileti son dakikaya bıraktım. Yurt dışından geldiğim için bulmakta zorlandım ama şansıma bir bilet buldum.” dedi.

Otobüs şoförü Selçuk Güçyeter ise İstanbul'dan Tekirdağ'a doğru gittiğini belirterek, bu güzergah üzerinde de trafik yoğunluğu yaşandığını aktardı. Güçyeter, bayram yoğunluğunun otobüs firmaları tarafından hissedildiğini vurgulayarak, “Yolcu olarak çift yönlü bir yoğunluk var. Otobüsler dolu bir şekilde vatandaşları istedikleri yerlere götürüyor.” diye konuştu.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler Esenler'deki Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler Esenler'deki Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.