Büyük Ömer Camii'nde Restorasyon Başladı

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, ateşkes sonrası Gazze Şeridi'ndeki en eski ve tarihi Büyük Ömer Camii (diğer adıyla Gazze Ulu Camii) için restorasyon çalışmalarının başladığını açıkladı. Cami, İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda hasar görmüştü.

Denetim ve Yetkili Açıklaması

Mühendis Hosni Al-Mazloum çalışmaları denetliyor. Al-Mazloum şu ifadeleri kullandı: "İsrail, bölgeye yönelik saldırılarında sistematik bir şekilde Gazze genelinde Büyük Ömer Camii, Paşa Sarayı, Elyazmaları Dairesi, Gazze Belediye Başkanlığı binası dahil olmak üzere çeşitli tarihi ve arkeolojik alanları hedef aldı. Gazze’deki tarihi yapıların büyük bölümü, ağır yıkıma uğrayan el-Daraj bölgesi ve Zeytun Mahallesi arasında yer alan ve 'Eski Şehir' bölgesinde bulunuyor. Bu yapıların çoğu ya doğrudan bombalandı ya da ciddi şekilde dolaylı hasar gördü. Ayrıca, Büyük Ömer Camii de ilk kez zarar görmedi, cami daha önceki savaşlarda da hedef alınmıştı. Ancak son savaştaki yıkımın boyutu daha önce görülmemişti. Filistin’deki en eski İslami yapının yüzde 60’ından fazlası yıkılmıştı"

Al-Mazloum ayrıca, "Aşırı ağır şartlar ve çok sınırlı imkanlarla çalışıyoruz. Kullandığımız en temel araç gereçler bile neredeyse bulunamıyor. Kırıldıklarında onları onarma şansımız da yok" dedi.

Caminin Özellikleri

Büyük Ömer Camii, Gazze'nin 'Eski Şehir' bölgesinin merkezinde, geleneksel bir pazar yakınında yer alıyor. Yaklaşık bin 600 metrekarelik bir alana yayılan cami, 410 metrekarelik kapalı ibadet alanı ve binlerce kişiyi ağırlayabilen bin 190 metrekarelik açık avludan oluşuyor. Cami, Kudüs’teki Mescid-i Aksa ve Akka’daki Cezzar Ahmed Paşa Camii'nden sonra Filistin’in üçüncü en büyük camisidir.

Yıkımın Boyutu ve Kültürel Kayıp

İsrail’in Ekim 2023 saldırıları altyapıda büyük yıkıma yol açtı ve binlerce can kaybına neden oldu. Gazze Hükümeti Medya Ofisi verilerine göre bölgede bulunan 325 arkeolojik ve kültürel miras alanından 208’ini tahrip etti.

Restorasyon ekipleri zorlu koşullar altında çalışırken, caminin ve bölgedeki diğer tarihi yapıların onarımı için çalışmalar sürecek.

GAZZE (İHA) - FİLİSTİN TURİZM VE TARİHİ ESERLER BAKANLIĞI, ATEŞKESİN SAĞLANDIĞI GAZZE ŞERİDİ’NDEKİ EN ESKİ VE FİLİSTİN'DEKİ 3. EN BÜYÜK CAMİ OLAN TARİHİ BÜYÜK ÖMER CAMİİ’NDE RESTORASYON ÇALIŞMALARININ BAŞLADIĞINI AÇIKLADI.