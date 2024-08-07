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Büyük Set Resifi'nde Okyanus Sıcaklığı Tarihin En Yüksek Seviyesine Ulaşıyor

Büyük Set Resifi'ndeki okyanus sıcaklığı son 400 yılın en yüksek seviyesine ulaştı; iklim değişikliği riski artıyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 20:22
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 20:22
Büyük Set Resifi'nde Okyanus Sıcaklığı Tarihin En Yüksek Seviyesine Ulaşıyor

Büyük Set Resifi'nde Okyanus Sıcaklığı Artıyor

Avustralya'nın ikonik doğal yapılarından biri olan Büyük Set Resifi'nde araştırmalar, okyanus sıcaklığının son on yılda 400 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koydu. Melbourne Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerden bilim insanları, Mercan Denizi'nden toplanan mercan iskeleti örnekleri üzerinde çalışarak, eski ve güncel okyanus sıcaklıklarını karşılaştırdı.

Araştırma Bulguları

Nature dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, araştırmacılar 1618 ile 1995 yılları arasındaki okyanus sıcaklığı verilerini inceledi. Ayrıca, 1900 ile 2024 yılları arasındaki yüzey sıcaklığı kayıtları da değerlendirildi. Okyanus sıcaklığının 1900 öncesinde genel olarak istikrarlı olduğunu tespit eden bilim insanları, 1960'dan itibaren bu sıcaklığın ocak ile mart aylarında düzenli olarak arttığını belirtti.

Muhafaza Edilmesi Gereken Doğal Güzellik

Özellikle 2016 ile 2024 arasındaki yıllarda, mercan ağarmasının en yüksek seviyelerde görüldüğünü kaydeden araştırmacılar, bu dönemlerde okyanus sıcaklığının tarihsel olarak daha önce hiç bu kadar yüksek seviyelere ulaşmadığını ifade etti. 2004'te kaydedilen en yüksek sıcaklık, bu yeni rekor seviyesinin gerisinde kalıyor.

Bilim insanları, yazdıkları makalede, iklim değişikliği ile mücadele edilmediği takdirde, dünyanın doğal harikalarından birinin yok olabileceği uyarısında bulundu. Avustralya'daki yetkili kurumlar da, Büyük Set Resifi'nin yüzde 73'ünde mercan ağarması tespit edildiğini ve bazı bölgelerde tahribatın en üst seviyeye ulaştığını bildirdi.

Uzman Görüşleri

Avustralya Deniz Bilimi Enstitüsü'nden Roger Beeden, "İklim değişikliği, hem Büyük Set Resifi hem de dünya genelindeki mercan resifleri için en büyük tehdit oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı. Bu durum, araştırmacıları ve çevrecileri endişelendiren bir gerçek olarak dikkat çekiyor.

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