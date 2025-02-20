Büyükbaş Hayvan Tarafından Yaralanan Adam 4 Saat Sonra Hastaneye Kaldırıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde büyükbaş hayvan yaraladı, yoğun kar nedeniyle hastaya ulaşmak 4 saat sürdü.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 16:31
Büyükbaş Hayvan Tarafından Yaralanan Adam 4 Saat Sonra Hastaneye Kaldırıldı

Erbaa'da Büyükbaş Hayvan Saldırısı: 4 Saat Sonra Hastaneye Kaldırıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Engelli köyü'nde yaşayan Aziz Bekol, ahırda bir büyükbaş hayvan tarafından düşürülerek yaralandı. Yaralanmanın ardından başını çarpan Bekol, yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmak üzere bölgeye yönlendirildi.

Ancak, yoğun kar yağışı ve yolların kapalı olması nedeniyle ambulans hastaya ulaşamadı. Bu sıkıntıyı aşmak için Erbaa İlçe Özel İdare Müdürlüğü'nden yardım talep edildi. Ekiplerin özverili çalışması sonucunda yol ulaşıma açıldıktan sonra ambulans, Bekol'u hastaneye götürmek için harekete geçti.

4 saatlik zorlu bir çabanın ardından, Aziz Bekol Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bu olay, hayvanlarla çalışmanın risklerine bir kez daha dikkat çekti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, ahırda bir büyükbaş hayvanın yaraladığı kişi, 4 saatlik çalışma sonrası...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, ahırda bir büyükbaş hayvanın yaraladığı kişi, 4 saatlik çalışma sonrası hastaneye ulaştırıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, ahırda bir büyükbaş hayvanın yaraladığı kişi, 4 saatlik çalışma sonrası...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, ahırda bir büyükbaş hayvanın yaraladığı kişi, 4 saatlik çalışma sonrası hastaneye ulaştırıldı.

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