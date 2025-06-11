Büyükçekmece Belediye Başkan Vekilliğine Ahmet Şahin Seçildi

Büyükçekmece Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün tutuklanmasının ardından, yeni başkan vekilini belirlemek için toplandı. Meclis Üyesi Ahmet Şahin, yapılan oylamada belediye başkan vekili olarak seçildi.

Meclis, İkinci Başkanvekili Ayşe Banu Eraslan başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda bir araya geldi. Eraslan, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi gereğince başkan vekilinin seçim sürecini başlattı.

Seçim için CHP Grubu Meclis Üyesi Ahmet Şahin'i önermesine karşılık, AK Parti ve MHP Grubu ise Mustafa Yazıcı'yı aday gösterdi. Yapılan gizli oylamada Şahin 21, Yazıcı ise 13 oy aldı. Ancak, iki geçersiz oy nedeniyle ilk turdan sonuç çıkmadı. İkinci turda da aynı sonuç alınamayınca, üçüncü tura geçildi.

Üçüncü turda salt çoğunluk aranırken, Ahmet Şahin, 36 oyun 22'sini alarak Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili olarak seçildi. Yazıcı, 12 oy alırken, 2 oy geçersiz sayıldı.

Oylamanın ardından konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Yazıcı, "Bugün yapılan belediye başkan vekili seçiminin tamamlandığını, seçimin Büyükçekmece'ye hayırlı olmasını temenni ediyorum," dedi.

Ahmet Şahin ise, "Bugün bir vekaleti üstlendim. Ben bir vekilim ve görevime devam edeceğim. Adaletin bir an önce tecelli etmesini bekliyorum," ifadelerini kullandı.

Soruşturma Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancının, ilçede yürütülen hafriyat işlerinden haksız kazanç sağladıkları iddialarıyla gözaltına alındığı ve ardından tutuklandığı bildirildi.

Büyükçekmece Belediyesi'nde, hizmetlerin devamı için yeni başkan vekili belirlenirken, halkın beklentileri de artmış durumda.

Büyükçekmece Belediye Meclisinde, Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün tutuklanarak görevden uzaklaştırılması dolayısıyla yapılan oylamada, Meclis Üyesi Ahmet Şahin, Başkan Vekili seçildi.

Büyükçekmece Belediye Meclisinde, Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün tutuklanarak görevden uzaklaştırılması dolayısıyla yapılan oylamada, Meclis Üyesi Ahmet Şahin, Başkan Vekili seçildi.