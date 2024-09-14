Büyükçekmece'de Bıçaklama Olayı: Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Büyükçekmece'de Şok Edici Olay

Büyükçekmece'de, sevgilisi olduğunu iddia ettiği kadını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Olayın Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, olay dün akşam saat 21.10 sularında meydana geldi. Zebınıso Dayıyarova (49) isimli kadın bıçaklanarak hayatını kaybetti. Aynı olayda M.Ö. (87) ve T.Ö. (86) isimli iki kişi yaralandı.

Olayla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde Musa G. (54) isimli şüphelinin, cinayet ve yaralama olayının faili olduğu belirlendi. Musa G. olay sonrası Küçükçekmece'deki adresinde yakalandı.

Şüphelinin İfadeleri

Şüpheli Musa G, mahkeme ifadesinde, maktul Zebınıso Dayıyarova'nın kendisini aldattığını ve bu sebeple aralarında tartışma çıktığını belirtti. Tartışmanın ardından olay yerine giderek bıçaklama eylemini gerçekleştirdiğini, kullandığı bıçağı ve üzerindeki kanlı gömleği denize attığını ifade etti.

Ayrıca, Musa G.'nin adresinde yapılan aramalarda kanlı bir çift ayakkabı bulunduğu belirtildi. Olay sonrası yaralı olan M.Ö. ve T.Ö. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Önceki Suçlar

Musa G.'nin daha önce iki suç kaydının bulunduğu bilgisi edinildi. Şüpheli, yapılan yasal işlemlerin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından adli makamlara teslim edildi.