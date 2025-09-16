Büyükçekmece'de Motosiklet Kazası: 2 Ölü

Büyükçekmece'de motosikletin kontrolden çıkması sonucu sürücü Ali Karaca (23) ve yolcu Recep Karadeniz (25) yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 22:42
Büyükçekmece'de Motosiklet Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kaza Detayları

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Türkoba Mahallesi'nde, Ali Karaca (23)'nın kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak önce kaldırıma, ardından demir dubalara çarpıp sürüklendi.

Kazada sürücü Karaca ile motosiklette yolcu olarak bulunan Recep Karadeniz (25) yola savruldu.

Müdahale ve Sonuç

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.

