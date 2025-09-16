Büyükçekmece'de Motosiklet Kazası: 2 Ölü

Büyükçekmece'de Motosiklet Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaza Detayları
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Türkoba Mahallesi'nde, Ali Karaca (23)'nın kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak önce kaldırıma, ardından demir dubalara çarpıp sürüklendi.
Kazada sürücü Karaca ile motosiklette yolcu olarak bulunan Recep Karadeniz (25) yola savruldu.
Müdahale ve Sonuç
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.