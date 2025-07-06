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Büyükçekmece'de Otluk Alanda Yangın Paniği

Büyükçekmece'de Fatih Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın rüzgar nedeniyle hızla yayıldı.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 16:08
Büyükçekmece'de Otluk Alanda Yangın Paniği

Büyükçekmece'de Otluk Alanda Yangın Paniği

Büyükçekmece, Fatih Mahallesi'nde D-100 kara yolu kenarında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek paniğe neden oldu.

Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek ve kontrol altına almak için yoğun bir mücadele veriyor.

Bölgedeki elektrik hattında, yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar yaşanıyor. Yangının söndürme çalışmaları devam ederken, vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

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